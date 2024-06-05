Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні — Finance.ua

Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні

Українські автовиробники не завжди могли конкурувати з іноземними брендами за якістю, ціною та технологіями. Це змусило багато споживачів віддавати перевагу імпортним автомобілям. Недостатні інвестиції в дослідження та розвиток, модернізацію виробництва і вдосконалення технологій призвели до того, що українські автовиробники відставали від світових лідерів у цьому сегменті.

Попри це, в Україні в різні періоди виготовлялося, збиралося та збирається чимала кількість моделей. Звісно, першою асоціацією автовиробництва в Україні є ЗАЗ. На цьому підприємстві зосереджено випуск більшості легкових авто українського виробництва, мікроавтобусів та вантажівок. Зокрема, ЗАЗ виготовляє:

ЗАЗ Ланос (Lanos) — компактний автомобіль, що випускався від 1997 до 2018 роки;

ЗАЗ Сенс (Sens) — автомобіль гольф-класу, що виробляється від 2007 року;

ЗАЗ Форза (Forza) — седан, що з’явився на ринку 2011 року;

ЗАЗ Вида (Vida) — компактвен, що вироблявся від 2012 до 2019 роки.

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Також важливу роль відіграє й ПрАТ «Єврокар» — великий автомобільний завод повного циклу. Основною діяльністю підприємства є складання легкових автомобілів декількох світових брендів.

На потужностях «Єврокара» здійснюється збірка таких моделей автомобілів:

Škoda — моделі Superb, Karoq, Kodiaq.

Seat — моделі Leon, Ateca, Tarraco.

Volkswagen — Volkswagen Polo, Volkswagen T6.1.

KIA — деякі моделі KIA для ринку України.

І, звичайно, куди ж без корпорації «Богдан», яка є однією з найбільших автомобілебудівних компаній України. Її підприємства зосереджені на виробництві українських легкових автомобілів, автобусів, тролейбусів, вантажівок та спецтехніки.

Основні виробничі потужності «Богдан»:

Автомобільний завод у Черкасах — де збирають легкові автомобілі моделей Богдан-2110, Богдан-2111, Богдан-2310;

Луцький автомобільний завод — виробництво вантажівок Богдан, причепів та напівпричепів;

Черкаський автобусний завод — випуск автобусів Богдан різних класів і призначень;

Кременчуцька автоскладальна компанія — збирання вантажних автомобілів Богдан і спецтехніки;

Чернігівський автозавод — складання тролейбусів та автобусів на тролейбусному шасі.

Крім збірки транспортних засобів власних брендів, підприємства «Богдан» також здійснювали великовузлове складання за ліцензіями Hyundai, Isuzu, Kia, Volkswagen.

Також, окрім готових вантажних авто, корпорація виробляє компоненти та запчастини для інших автомобільних заводів України.

У липні 2021 року «Богдан Моторс» спіткало банкрутство, що призвело до запуску процедури ліквідації. Проте, після тривалого та складного процесу, у лютому 2024 року підприємству вдалося реформуватися та зберегти виробництво.

Також в Україні виробництвом різних транспортних засобів займаються:

КрАЗ (вантажні автомобілі, спецтехніка, автобуси, причепи та напівпричепи);

ЛАЗ (міські, приміські та туристичні автобуси).

Автомобільна індустрія — це галузь, що не лише визначає сучасний спосіб життя, а й має величезний вплив на світову економіку. Finance.ua дізнавався, скільки ж заробляють провідні автомобільні компанії та що саме впливає на їхній прибуток.

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