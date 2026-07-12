Українська столиця потрапила до десятки найменш комфортних міст світу Сьогодні 18:13

Київ опинився у десятці найгірших міст для життя

Київ потрапив до списку найменш комфортних для життя міст світу. У рейтингу The Economist Intelligence Unit українська столиця посіла 166-те місце зі 173 через повномасштабну російську агресію.

Про це повідомляє The Economist.

Під час складання рейтингу аналітики оцінювали міста за п’ятьма критеріями: рівнем стабільності, якістю охорони здоров’я, освіти, інфраструктури, а також культурним середовищем і умовами для життя.

Чому Київ опинився у списку аутсайдерів

Через триваючі бойові дії Київ вже декілька років поспіль потрапяє до списку найменш комфортних міст світу.

Експерти пояснюють, на зниження оцінок впливає безпекова ситуація, руйнування міської інфраструктури, обмежений доступ до окремих послуг та інші наслідки бойових дій.

До початку повномасштабного вторгнення показники української столиці були значно кращими. Зокрема, у рейтингу за 2021 рік Київ займав 117-те місце.

Рейтинг найкомфортніших міст світу

Копенгаген визнали найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль.

До п’ятірки лідерів також потрапили Відень, Мельбурн, Сідней і Цюрих.

Ці міста змогли очолити рейтинг завдяки стабільній безпековій ситуації, якісній медицині та освіті, а також розвиненому міському середовищу

Рейтинг найкомфортніших міст світу

Найменш комфортним містом світу визнали сирійський Дамаск. Також до списку аутсайдерів потрапили Триполі (столиця Лівії), Дака (столиця Бангладешу), Карачі (Пакистан) та Алжир (столиця Алжиру).

Раніше Finance.ua писав , що Україна посіла 43 місце у світовому рейтингу стартап-екосистем. В Європі Україна утримує 26 місце другий рік поспіль, а у регіоні Східної Європи стабільно посідає восьме місце.

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