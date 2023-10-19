«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства — Finance.ua

«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства Сьогодні 09:36 — Казна та Політика

«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства

АТ «Українська оборонна промисловість» («УОП» — раніше державний концерн «Укроборонпром») з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації - ще сім.

Про це повідомив генеральний директор компанії Герман Сметанін.

«Структура управління становить собою керуючу компанію — АТ „УОП“, у підпорядкуванні якої - низка субхолдингів за напрямами. Зараз розглядається створення шести-восьми за напрямками», — сказав він.

Читайте також Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції

За словами Сметаніна, поки що юридично ще жодного галузевого АТ не існує, оскільки керівництво компанії дуже виважено підходить до процесу реформи, що передбачає кардинальні зміни в системі управління підприємствами «УОП».

До теперішнього часу створено комітет із управління, який об'єднує низку однотипних підприємств, що становлять умовну бізнес-одиницю.

Читайте також «Укроборонпром» піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу

На початку вересня 2023 року «УОП» затвердила Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023−2024 рр. У її рамках буде розблоковано процес кадрових призначень, розпочнуться консолідовані закупівлі товарів невійськового призначення в системі електронних торгів Prozorro.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.