«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства — Finance.ua
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«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства

Казна та Політика
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«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства
«Українська оборонна промисловість» завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства
АТ «Українська оборонна промисловість» («УОП» — раніше державний концерн «Укроборонпром») з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації - ще сім.
Про це повідомив генеральний директор компанії Герман Сметанін.
«Структура управління становить собою керуючу компанію — АТ „УОП“, у підпорядкуванні якої - низка субхолдингів за напрямами. Зараз розглядається створення шести-восьми за напрямками», — сказав він.
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За словами Сметаніна, поки що юридично ще жодного галузевого АТ не існує, оскільки керівництво компанії дуже виважено підходить до процесу реформи, що передбачає кардинальні зміни в системі управління підприємствами «УОП».
До теперішнього часу створено комітет із управління, який об'єднує низку однотипних підприємств, що становлять умовну бізнес-одиницю.
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На початку вересня 2023 року «УОП» затвердила Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023−2024 рр. У її рамках буде розблоковано процес кадрових призначень, розпочнуться консолідовані закупівлі товарів невійськового призначення в системі електронних торгів Prozorro.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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