«Українська біржа» відновлює роботу після анулювання ліцензій — Finance.ua
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«Українська біржа» відновлює роботу після анулювання ліцензій

Фондовий ринок
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«Українська біржа» відновлює роботу після анулювання ліцензій
«Українська біржа» відновлює роботу після анулювання ліцензій
Українська біржа (УБ) анонсувала відновлення торгів завдяки рішенню апеляційного суду, яким призупинена дія постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про анулювання ліцензії.
Про це йдеться в повідомленні УБ.

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Зауважимо, «Українська біржа» 8 липня зупинила торги через застосування заходів впливу у вигляді анулювання ліцензій. НКЦПФР прийняла таке рішення 5 червня.
Але 24 вересня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу УБ та скасував ухвалу суду першої інстанції та постановив зупинити дію постанови НКЦПФР про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання законної сили судовим рішенням у справі визнання цієї постанови протиправною та її скасування.
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«Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі», — зауважують в УБ.
Там додали, що продовжать оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку, відстоюючи права та інтереси акціонерів біржі.
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