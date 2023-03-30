Україні дозволили збільшити імпорт електроенергії з ЄС — Finance.ua

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Україні дозволили збільшити імпорт електроенергії з ЄС

Енергетика
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Україні дозволили збільшити імпорт електроенергії з ЄС
Україні дозволили збільшити імпорт електроенергії з ЄС
Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E ухвалила рішення про збільшення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в Телеграм-каналі, посилаючись на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
За її словами, ЄС також підтвердив непохитну підтримку України.
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«ENTSO-E ухвалила рішення щодо подальшого збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес», — цитує пресслужба Сімсон.
Вона також поінформувала міністрів про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об’єктів цивільної інфраструктури, «навіть якщо росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з’єднання з мережею».
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Нагадаємо, у 2023 році почався імпорт електроенергії в Україну з Європи.
У січні 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину при загальному споживанні в країні 12 тисяч мегават. При цьому електроенергія з Європи в 2-3 рази дорожча, ніж в Україні.
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Станом на 25 січня 2023 року енергохолдинг ДТЕК почав імпорт електроенергії з країн Європи, що дозволить несуттєво зменшити дефіцит електрики в Україні. Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяла імпортувати близько 500 млн кВт-год електроенергії на місяць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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