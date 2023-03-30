Галущенко: Прискорення зеленого переходу – питання національної безпеки України (відео) — Finance.ua
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Галущенко: Прискорення зеленого переходу – питання національної безпеки України (відео)

Енергетика
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Розвиток відновлюваних джерел енергії та прискорення енергетичного переходу дозволять Україні посилити енергетичну безпеку країни в цілому і безпеку передачі електроенергії зокрема.
На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на панельній дискусії в рамках Berlin Energy Transition Dialogue 2023.
Очільник Міненерго підкреслив, що розвиток ВДЕ — це майбутнє не тільки української, але і світової енергетики.
«Ми бачимо майбутній енергетичний мікс України таким: 50% — це атомна генерація, яка і наразі виробляє понад половину всієї електроенергії в Україні, і решта 50% — буде вироблятися відновлюваними джерелами енергії», — зазначив він.
Герман Галущенко наголосив, що Україна залишається відданою глобальним цілям зеленого переходу, водночас прискорити розвиток ВДЕ змушує і воєнна ситуація.
«З 10 жовтня 2022 року українська енергосистема була 271 раз вражена росіянами. Внаслідок цих атак були пошкоджені або зруйновані системи передачі, що не дозволяло передавати електроенергію з одного регіону в інший», — пояснив він.
Міністр наголосив, що розвиток відновлюваних джерел енергії дозволить децентралізувати генерацію електроенергії по всій країні, знизити вразливість енергосистеми для ворожих атак і підвищити безпеку постачання.
«Енергетична стратегія України передбачає, що до 2035 року в Україні буде 25% ВДЕ. Але тепер, з огляду на руйнування, завдані ворогом нашим об’єктам теплової генерації та мережам, ми маємо посилити розвиток відновлюваних джерел енергії і прискорювати енергетичний перехід. Це питання національної безпеки і безпеки передачі електроенергії», — резюмував міністр.
За матеріалами:
Finance.ua
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