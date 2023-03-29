В «Укренерго» зробили прогноз щодо енергетики на найближчі шість місяців — Finance.ua
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В «Укренерго» зробили прогноз щодо енергетики на найближчі шість місяців

Енергетика
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В «Укренерго» зробили прогноз щодо енергетики на найближчі шість місяців
В «Укренерго» зробили прогноз щодо енергетики на найближчі шість місяців
Україні має вистачити електроенергії для забезпечення потреб споживачів на найближчі шість місяців.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону. Він переконаний, що в найближчі півроку ситуацію буде збалансовано.
«Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, у нас буде можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», — пояснив Кудрицький.

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За словами голови правління, Україні необхідно підготуватися до наступної зими. Йдеться насамперед про відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях та максимальну мобілізацію всіх ресурсів енергосистеми.
Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти. Внаслідок цього в енергосистемі виник дефіцит електроенергії і навіть були випадки блекауту.
За матеріалами:
УНН
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