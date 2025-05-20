Україні бракує близько 400 млрд грн на армію: нардеп Железняк прогнозує перегляд бюджету — Finance.ua

Україні бракує близько 400 млрд грн на армію: нардеп Железняк прогнозує перегляд бюджету Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Україні бракує близько 400 млрд грн на армію: нардеп Железняк прогнозує перегляд бюджету

Через збільшення оборонних видатків і скорочення допомоги від партнерів уряду та парламенту доведеться влітку внести зміни до державного бюджету України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що раніше оцінював «діру» в бюджеті у 200 млрд грн, але тепер визнає, що був надто оптимістичним.

За словами нардепа, уряд уже почав витрачати кошти, які були заплановані на кінець року, зокрема на зарплати військових у листопаді-грудні. Ці гроші перенаправляють на закупівлі зброї, що створює «дірки» у бюджеті, які згодом доведеться терміново закривати. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль фактично підтвердив ці слова під час виступу в парламенті, зазначивши, що потреба у змінах до бюджету дійсно існує, хоча джерела покриття додаткових витрат поки що не названо.

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Очікується, що зміни до бюджету будуть подані після завершення чергового перегляду програми МВФ — орієнтовно наприкінці червня. До того часу уряд не ризикує змінювати бюджет, щоб не зірвати отримання наступного траншу, пояснив Железняк.

Уже в липні або серпні парламент розглядатиме оновлений проєкт бюджету з основним фокусом на військові видатки. Железняк наголошує, що його команда вже готує пропозиції, де можна знайти додаткові ресурси, зокрема через скорочення неефективних або другорядних витрат.

«Я вже дав завдання своїй команді готувати певні зміни в бюджет і шукати, де можна знайти ці додаткові гроші. Але на жаль, уже зараз я точно можу констатувати, що у нас справді повторилася проблема 2024 року, коли бюджет був складений на нереалістичних цифрах і, відповідно, його доведеться швидко міняти, інакше це буде вже створювати реальні проблеми для фінансування армії», — сказав нардеп.

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При цьому Железняк запевнив, що критичної загрози для виплат військовим наразі немає й уряд зробить усе, щоб профінансувати оборону. Водночас він попереджає про серйозний ризик: якщо не буде знайдено реальних джерел для покриття додаткових витрат, уряд може змушено вдатися до непопулярних рішень — таких як підвищення податків.

Політик також критикує відсутність системного підходу до бюджетного планування, зокрема, ігнорування проблем у державних закупівлях, Енергоатомі, на митниці та в інших секторах, що втрачають великі суми грошей.

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