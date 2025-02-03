Українцям виплачують гроші замість відпусток: хто в списку — Finance.ua

Українцям виплачують гроші замість відпусток: хто в списку Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

Українцям виплачують гроші замість відпусток: хто в списку

Українські працівники мають право на компенсацію щорічних невикористаних відпусток. Розрахунок та виплата щорічної відпустки можливі без факту звільнення з роботи.

Особливості таких випадків прописані в законі № 504 «Про відпустки», а також у ст. 83 Кодексу законів про працю України.

Правила компенсації щорічних невикористаних відпусток

Згідно із законом, йдеться про відшкодування саме щорічних невикористаних відпусток, а не інших, наприклад соціальних.

Проте застосовується вимога щодо мінімальної тривалості щорічної відпустки — 24 календарні дні. Тобто компенсація відбудеться тільки у тих працівників, які мають подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи наявність щорічної додаткової відпустки.

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За умови, що працівник має право на щорічну відпустку стандартного терміну (24 к. днів), то отримає компенсацію відпустки в єдиному випадку — при звільненні. За таких умов людина може перед самим звільненням піти у відпустку на всі дні, отримавши відпускні, або звільнитися та отримати грошову компенсацію.

Проте у звичайній ситуації замінити щорічну відпустку компенсацією дозволяється тільки частково. Повністю накопичені дні відпустки, зокрема відпустки «на дітей», можна отримати виключно у разі звільнення.

Таким чином, нараховується компенсація за щорічну відпустку без звільнення, якщо:

було використано протягом року не менше, ніж 24 календарні дні щорічної відпустки (основної/додаткової);

якщо компенсація є власним бажанням працівника, тобто від нього є заява й роботодавець змусити не має права;

якщо вік працівника щонайменше 18 років.

Хто зможе отримати компенсації

На компенсації за щорічні подовжені та додаткові відпустки мають право такі категорії працівників:

педагоги, наукові і науково-педагогічні працівники — щорічна відпустка 56 календарних днів;

особи з інвалідністю третьої групи — щорічна відпустка 26 календарних днів;

особи віком до 18 років — 31 календарний день;

працівники зі шкідливими та важкими умовами праці, — додаткова щорічна відпустка до 35 календарних днів;

працівники, які мають особливий характер праці (ненормована робота) — до 7 календарних днів;

держслужбовці — 30 календарних днів;

атестовані прокурори, судді, посадовці органів місцевого самоврядування — додаткові відпустки за правилами спецзаконів.

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