Українцям в Чехії пропонують безплатне житло: хто і як може подати заявку — Finance.ua

Українцям в Чехії пропонують безплатне житло: хто і як може подати заявку Сьогодні 12:23 — Нерухомість

Українцям в Чехії пропонують безплатне житло: хто і як може подати заявку

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну багато громадян стали вимушено залишати свої будинки, і багато хто з них шукав притулок за кордоном. Чехія стала однією з країн, яка прийняла значну кількість українських біженців, які тікали від воєнних дій. Важливо зазначити, що деяким з цих людей надається безкоштовне житло протягом перших 5 місяців перебування у країні-партнері. Ця ініціатива покликана допомогти українським біженцям на початковому етапі їхньої адаптації в новій країні.

Про те, хто має право на таку допомогу, повідомив сайт proukrainu.blesk.cz.

Для українських громадян, які перебувають у Чехії, передбачено право на безкоштовне розміщення протягом перших 150 днів. Після цього періоду вони повинні оплачувати оренду житла. Чехія також надає фінансову підтримку цим людям, включаючи допомогу на оренду житла, що розраховується з урахуванням доходів отримувача.

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Однак, є виключення. Після закінчення 5-місячного терміну право на безплатне проживання залишається у вразливих категорій людей. Але часто власники готелів та гуртожитків відмовляють таким громадянам України в подальшому проживанні.

«Уразливі особи мають право на безплатне гуманітарне житло навіть після обмеженого періоду, тобто навіть через 150 днів. У разі якщо надавач житла вимагає оплату за житло, то ці особи можуть звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU) або до неприбуткових організацій», — повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії.

До яких організацій можуть звернутись українці в Чехії

До списку організацій, які допомагають українцям, належать:

Організація допомоги біженцям (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

Центри підтримки інтеграції іноземців (Centra pro podporu integrace cizinců).

Міжнародна організація з міграції(International Organization for Migration).

Асоціація інтеграції та міграції (Sdružení pro integraci a migraci).

Благодійна організація Чехії (Charita České republiky).

Чеський Червоний Хрест (Český červený kříž).

«Людина в біді» (Člověk v tísni).

«Надія» (Naděje).

Щоб мати право на безплатне помешкання, під час подання онлайн-заявки на фінансову допомогу необхідно повідомити про вразливість. Інколи виникають ситуації, коли в сім`ї хтось належить до вразливої категорії, а інші - ні.

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У таких випадках варто спробувати домовитись з адміністрацією про те, чи дозволять такій родині залишитись і за яку вартість. Якщо ціна зависока, то варто підшукати інше соціальне житло, а вразливого члена сім`ї перереєструвати за новою адресою.

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