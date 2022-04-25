Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни — Finance.ua

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни

Вчора 12:03 — Нерухомість

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни, freepik.com

За кілька місяців після закінчення війни в Україні ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією. Після цього ціни на «первинці» почнуть рости приблизно на 1% на місяць, річне подорожчання складе близько 12%.

Як пише UBR.ua , такий прогноз висловив фахівець з ринку нерухомості Михайло Артюхов.

Своєю чергою президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта каже, що фактично заморожений ринок первинного житла почне приходити до тями після відновлення роботи Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Після цього, прогнозує він, середня вартість первинного житла в західних регіонах Україні може збільшитися на 5-10% від довоєнного рівня — цьому посприяє приплив переселенців з інших регіонів держави, а також дефіцит пропозиції на місцевому ринку.

Ринок по всій країні, каже Артюхов, почне відновлюватися не після відкриття Держреєстру, а безпосередньо коли закінчаться бойові дії.

За його прогнозом, протягом перших трьох місяців угоди будуть характеризуватися розбалансуванням між ціною пропозиції та можливостями потенційних покупців — до цього призведе збільшення частки тих, хто бере участь безпосередньо в переговорах власників нерухомості, а не професійних фахівців. Вже після того, як учасники ринку прийдуть до балансу між попитом і пропозицією, ціна на житло почне збільшуватися на 1% на місяць, прогнозує Артюхов. При цьому він вважає, що до довоєнного рівня вартість житла навряд чи повернеться через рік.

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