Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни — Finance.ua
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Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни

Вчора 12:03Нерухомість
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Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війниУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни, freepik.com
За кілька місяців після закінчення війни в Україні ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією. Після цього ціни на «первинці» почнуть рости приблизно на 1% на місяць, річне подорожчання складе близько 12%.
Як пише UBR.ua, такий прогноз висловив фахівець з ринку нерухомості Михайло Артюхов.
Своєю чергою президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта каже, що фактично заморожений ринок первинного житла почне приходити до тями після відновлення роботи Державного реєстру прав на нерухоме майно.
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Після цього, прогнозує він, середня вартість первинного житла в західних регіонах Україні може збільшитися на 5-10% від довоєнного рівня — цьому посприяє приплив переселенців з інших регіонів держави, а також дефіцит пропозиції на місцевому ринку.
Ринок по всій країні, каже Артюхов, почне відновлюватися не після відкриття Держреєстру, а безпосередньо коли закінчаться бойові дії.
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За його прогнозом, протягом перших трьох місяців угоди будуть характеризуватися розбалансуванням між ціною пропозиції та можливостями потенційних покупців — до цього призведе збільшення частки тих, хто бере участь безпосередньо в переговорах власників нерухомості, а не професійних фахівців. Вже після того, як учасники ринку прийдуть до балансу між попитом і пропозицією, ціна на житло почне збільшуватися на 1% на місяць, прогнозує Артюхов. При цьому він вважає, що до довоєнного рівня вартість житла навряд чи повернеться через рік.

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За матеріалами: УНІАН
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