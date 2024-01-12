Українцям розповіли про важливі нюанси перевірки лічильників газу — Finance.ua

Українцям розповіли про важливі нюанси перевірки лічильників газу Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Українцям розповіли про важливі нюанси перевірки лічильників газу

В Україні лічильник спожитого для побутових потреб газу підлягає періодичній повірці та повірці після ремонту. Споживачі повинні знати про всі нюанси.

Про це йдеться у Facebook Держпродспоживслужби.

Що повинні знати споживачі

Періодичні перевірки лічильників газу регламентуються статтею 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Українці повинні знати про такі законодавчі вимоги стосовно повірки лічильників газу:

періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки;



міжповірочні інтервали для лічильників газу та пристроїв перетворення об'єму класу 1,0 установлено 2 роки; класу 1,5 — 8 років;

відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту покладається на суб'єктів господарювання, що надають послуги з газопостачання;

обов’язком споживача є забезпечення доступу представникам оператора мереж;

зняття лічильника на періодичну повірку здійснюється у присутності споживача;

у разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини оператора газорозподільних мереж, об'єм спожитого природного газу визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки;

на період зняття лічильника газу оператор встановлює лічильники газу з обмінного фонду;

після встановлення повіреного лічильника здійснюється пломбування.

Як передати показники лічильника газу

Передавати показники лічильника необхідно оператору з 1 по 5 число кожного місяця.

Це можна зробити такими способами:

на сайті або у чат-боті вашого облгазу;

телефоном — подзвонити до контакт-центру;

у мобільному застосунку.

Щоб скористатися першим варіантом, вам необхідно зайти на сайт свого облгазу та знайти послугу «Передати показники». Керуючись підказками на екрані, заповнити всі дані та відправити.

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Для того, щоб передати показники в особистому кабінеті на сайті, необхідно:

зареєструватися або увійти в особистий кабінет на сайті;

у головному меню знайти розділ «Передати показники»;

ввести показники лічильників;

натиснути кнопку «Надіслати».

На сайті також можна сплачувати за газ та контролювати поточний стан своїх розрахунків, історію платіжок і показників лічильників (за наявності).

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