Українцям пропонують накопичувати на пенсію самостійно, кошти можна буде передати у спадок — Finance.ua

Українцям пропонують накопичувати на пенсію самостійно, кошти можна буде передати у спадок Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Українцям пропонують накопичувати на пенсію самостійно, кошти можна буде передати у спадок

Український уряд готує законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка має доповнити чинну солідарну модель. Документ найближчим часом внесуть до Верховної Ради.

Як пояснив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олексій Леонов, нині діюча система передбачає, що працюючі громадяни сплачують внески до Пенсійного фонду, з якого виплачуються пенсії.

«Що стосується пенсійної реформи в цілому і питання пенсії, в нас на сьогодні працює солідарна система. Це, як то кажуть, спільний казан, коли люди працюють, відраховують свої пенсійні збори до Пенсійного фонду і потім накопичені гроші розподіляють між всіма пенсіонерами», — пояснив Леонов.

За його словами, для стабільної роботи солідарної системи необхідне зростання економіки та кількості робочих місць. Він також зауважив, що значна частина соціальних виплат зараз залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів.

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«Що потрібно зробити на сьогодні? Дійсно, ми маємо найменшу пенсію в Європі. Для того, щоб солідарна система працювала повною мірою, нам потрібно працювати над економічним станом в країні і робити більше робочих місць, для того щоб сплачувалося більше збору. На сьогодні кожна 6-а гривня від фінансової підтримки наших партнерів йде саме на забезпечення соціальних виплат. Чи може мати Україна якісь проблеми, якщо наші партнери перестануть нас фінансувати і допомагати? Звичайно, і це буде дуже важко», — зауважив нардеп.

Нова накопичувальна система передбачає створення персональних рахунків для громадян до 55 років, на які надходитимуть пенсійні внески. Через три роки після старту системи людина зможе використовувати кошти зі свого рахунку, а накопичення можна буде передавати у спадок.

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«Над чим сьогодні працює Верховна Рада та Уряд? Верховна Рада працює над системою накопичувальною. Що таке накопичувальна система? Тобто людина до 55 років працює і відкривається для неї у державному фонді накопичувальний рахунок, на який перераховуються гроші. Через три роки ця людина може повністю використовувати цей рахунок. Цей рахунок може переходити в спадок. Найближчим часом Уряд має запропонувати Верховній Раді на розгляд такий варіант підтримки солідарної системи пенсійного нарахунку» — доповнив Леонов.

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