Українцям пояснили, що зараз відбувається з економікою країни — Finance.ua

Українцям пояснили, що зараз відбувається з економікою країни Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Українцям пояснили, що зараз відбувається з економікою країни

20% нижчим за рівень 2021 року. Приріст реального валового внутрішнього продукту України в серпні залишився близьким до 8% у порівнянні з серпнем 2022 року, проте серпневий ВВП був на понад

Про це йдеться у щомісячному економічному моніторингу України від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Експерти зазначили, що в останній місяць літа завдяки сприятливій погоді зросла врожайність зернових, а темпи збирання врожаю були більші за минулорічні.

В той же час припинення «зернової угоди» знову збільшило частку ЄС в українському товарному експорті до 73%, незважаючи на чинні обмеження.

Крім цього, експерти нагадали, що через численні ремонти енергоблоків АЕС та ТЕС на фоні високого споживання Україна у серпні вимушена була застосувати аварійний імпорт електроенергії.

Що стосується фінансових ринків, то експерти вказали на те, що викликом для виконання плану доходів держбюджету стає нижча за очікувану інфляція та сильніша гривня, ніж припускали при підготовці проекту державного бюджету на 2023 рік.

«В серпні не було звичного гранту від США, але ЄС надав регулярний транш позики. Міжнародні резерви НБУ дещо скоротились, але залишились високими завдяки надходженню пільгової позики від ЄС», — йдеться у повідомленні ІЕД.

Також зазначається, що у серпні споживча інфляція вперше за більш ніж два роки повернулась до однозначного рівня і склала 8,6% до попереднього періоду передусім через рекордне падіння цін на овочі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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