Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок — Finance.ua

Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

У період дії воєнного стану українцям дозволили вносити кошти на банківські рахунки без застосування фінансового моніторингу. Це правило пошириться на суми 400 тис. грн і більше.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Проте, за його словами, якщо є підозри, що кошти пов’язані із фінансуванням тероризму тощо, банк може заморозити рахунок.

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:

банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом — фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;

у разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку — фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта — фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку. Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.

Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:

має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів — фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів;

зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

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