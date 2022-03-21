Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

Вчора 17:00Особисті фінанси
2696
Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірокУкраїнцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок
У період дії воєнного стану українцям дозволили вносити кошти на банківські рахунки без застосування фінансового моніторингу. Це правило пошириться на суми 400 тис. грн і більше.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Проте, за його словами, якщо є підозри, що кошти пов’язані із фінансуванням тероризму тощо, банк може заморозити рахунок.
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:
  • банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом — фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
  • у разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку — фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта — фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку. Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.
Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:
  • має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів — фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів;
  • зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.