Українця змусили повернути 83 тисячі доларів соцдопомоги у Швейцарії

Біженець з України має повернути 67 000 франків (83 000 доларів) соціальної допомоги, оскільки суд у Швейцарії визнав його спосіб життя невідповідним.
Про це повідомило видання 24heures.
Українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу. Проте адміністративне розслідування виявило, що біженець володів Porsche Cayenne вартістю близько 37 500 франків (47 000 доларів) та здійснив численні поїздки до Європи. Зокрема українець їздив до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембурга, де витрачав значні кошти, що підкріплено численними платежами на рахунках, особливо в євро.
«Для Суду адміністративного та публічного права (CDAP) спосіб життя чоловіка „не пов’язаний із фінансовими ресурсами, які він задекларував“, що виключає його бідність. Судді нагадали, що автомобілі вважаються тимчасовим предметом, оскільки біженці повинні дотримуватися тих самих правил, що й інші отримувачі соціальної допомоги», — йдеться у матеріалі.
Крім того, у суді наголосили, що українець має «необхідні ресурси для задоволення своїх потреб».
За матеріалами:
Українські Новини
