Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим запасатись — Finance.ua
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Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим запасатись

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали українців активно готуватися до можливого тривалого блекауту. Насамперед запастися їжею, теплим одягом та ліками.
«Важливо активно підготуватися. Зібрати необхідний продуктовий набір, щоб забезпечити раціон на досить довгий період, запастися теплим одягом, підготувати набір ліків, серед яких — проти хронічних чи сезонних захворювань», — розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий, передає УНІАН.
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Він зазначив: також необхідно максимально утеплити двері та вікна. А крім того, зробити одну кімнату в житлі максимально теплою. Це важливо насамперед на той випадок, якщо через російський обстріл будинок залишається без теплопостачання.
«Також потрібно запастися повербанками. А якщо є можливість — газовими пальниками та генераторами», — зазначив Хорунжий.
Також він наголосив: не зайвим буде придбати вогнегасник. Для приміщень використовують:
  • вуглекислотні, що дають сильний охолоджувальний ефект;
  • порошкові, які «завжди були ефективнішими».
Крім того, заздалегідь варто дізнатися про місця розташування «пунктів незламності». Зокрема, створених у більшості рятувальних підрозділів ДСНС. «Ви можете прийти до найближчої пожежної частини, щоб обігрітися та отримати всю необхідну допомогу», — розповів Хорунжий.
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Водночас, за даними опитування Rakuten Viber, переважна більшість українців не готуються до тривалих блекаутів. Таких 71%.
А от регулярно заряджають повербанки лише 19% опитаних. Ще менше — 1% — завантажують на телефон або виписують на папір усі контакти та адреси «пунктів незламності».
За матеріалами:
Обозреватель
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