Українців попереджатимуть про перегляд їхніх даних у реєстрах

У застосунку «Дія» зʼявиться нова функція — українців сповіщатимуть, хто і для чого переглядав їхні дані у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у «Трембіті».
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Як зазначають у Мінцифрі, це важливо, адже громадяни знатимуть, як держава працює з їхніми даними.
Також це додатковий захист, бо кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тому унеможливлюються будь-які шахрайські схеми.

Як це працюватиме

Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані — працівник робить запит у реєстрі. «Трембіта» зафіксує цей факт — і ви отримаєте сповіщення у «Дії» з усіма деталями: хто, коли й навіщо.
«Сповіщення про взаємодію з даними не надходитимуть у „Дію“ у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подібна послуга вже працює в Естонії — Data Tracker.
За матеріалами:
Finance.ua
