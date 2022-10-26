Українці зможуть отримувати допомогу від міжнародних організацій в Приват24 цілодобово — Finance.ua

Українці зможуть отримувати допомогу від міжнародних організацій в Приват24 цілодобово Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримувати допомогу від міжнародних організацій в Приват24 цілодобово

Клієнти ПриватБанк у можуть отримати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій в режимі 24/7 через Приват24, службу клієнтської підтримки 3700 та мережу терміналів самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, через ПриватБанк українці вже отримали допомогу на суму понад 15 млрд грн. Переважну більшість переказів з допомогою було отримано на картку ПриватБанку у Приват24.

Читайте також ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки "Простір"

«Зараз в умовах оптимізації енергоспоживання в усіх регіонах України та частих повітряних тривог візит до банківського відділення для отримання переказу вимагає багато часу та не є безпечним, — відзначив Дмитро Мусієнко. — Задля безпеки клієнтів ми радимо отримувати перекази через Приват24 — виплата переказів грошової допомоги від міжнародних організацій здійснюються автоматично на картку».

Яку допомогу можна отримати в ПриватБанку

В банку можна отримати допомогу майже від усіх міжнародних організацій, що її надають.

Якщо ви отримали sms з MTCN-кодом Western Union від міжнародних організацій (ВПП ООН, УВКБ ООН, UNICEF), то переказ можна отримати через: Приват24 (мобільний додаток або сайт), 3700 або Чат-онлайн, банкомат чи термінал самообслуговування банку.

Отримати грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney від УВКБ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ), Підрозділу Міжнародної Федерації HANDICAP та інших можна у відділенні ПриватБанку, зателефонувавши на підтримку 3700 або звернувшись у Приват24 на «Допомогу чат — онлайн».

Як отримати переказ Western Union через Приват24:

1. Авторизуйтеся в мобільному додатку Приват24.

2. Перейдіть у меню «Сервіси» → «Перекази» → «Міжнародні».

3. У вкладці «Отримати» виберіть систему Western Union.

4. Заповніть контрольний номер переказу, суму, валюту та країну відправника.

5. Виберіть картку, на яку бажаєте одержати гроші, і підтвердьте отримання.

6. Переказ надіслано на виплату. Ви можете перевірити його в «Архіві переказів».

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.