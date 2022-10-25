ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки "Простір" — Finance.ua

ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки "Простір" Вчора 14:45 — Фінтех і Картки

ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки "Простір"

ПриватБанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи «Простір» будь-якого банку України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Відтепер переказувати кошти на картки «Простір» можна в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку

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Клієнти, які мають картки «Простір» інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного Приват24 та користуватися послугою р2р переказів з картки на картку.

У веб-версії Приват24 послугою переказу коштів на картки «Простір» можуть користуватися як клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків.

Довідка Finance.ua:

«Простір» — державна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів;

раніше стало відомо, що мережа покриття цієї послуги для карток «Простір» сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу.

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