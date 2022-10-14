На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір» — Finance.ua

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На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір»

Фінтех і Картки
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На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір»
На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір»
На початку жовтня Ощадбанк у власній еквайринговій мережі забезпечив здійснення операції з видачі готівки для карток «Простір» під час оплат за товар або послугу на касі торговельних мереж. Також Ощадбанк налаштував таку послугу і для власних карток «Простір».
Про це повідомила пресслужба НБУ.
«Мережа покриття цієї послуги для карток „Простір“ сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу», — сказано в повідомленні.
Загалом — це тисячі торговельних точок по всій Україні.
«Цей функціонал підтримують десятки тисяч платіжних терміналів. Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Банк „Південний“, Альфа-Банк, Банк Восток», — зазначили в НБУ.
Максимальний ліміт — 6 000 гривень за одну операцію.

Довідка Finance.ua:

  • протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Finance.ua
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