На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір» — Finance.ua

На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір» Вчора 12:07 — Фінтех і Картки

На касах дозволили знімати готівку з карток «Простір»

На початку жовтня Ощадбанк у власній еквайринговій мережі забезпечив здійснення операції з видачі готівки для карток «Простір» під час оплат за товар або послугу на касі торговельних мереж. Також Ощадбанк налаштував таку послугу і для власних карток «Простір».

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Мережа покриття цієї послуги для карток „Простір“ сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу», — сказано в повідомленні.

Загалом — це тисячі торговельних точок по всій Україні.

«Цей функціонал підтримують десятки тисяч платіжних терміналів. Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Банк „Південний“, Альфа-Банк, Банк Восток», — зазначили в НБУ.

Максимальний ліміт — 6 000 гривень за одну операцію.

Довідка Finance.ua:

протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.

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