Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч — Finance.ua

Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч

Укрпошта планує запустити поштові марки, які українці зможуть друкувати на власних принтерах.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

В Укрпошті анонсували у вересні вихід нового типу поштових марок, які можна буде друкувати на принтері. За словами Смілянського реалізувати проект стало можливим після прийняття парламентом закону № 8176, згідно якому випуск електронних поштових марок не буде підлягати ПДВ.

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«Як обіцяли, вже зовсім скоро дамо вам можливість друкувати електроні марки прямо вдома чи в офісі на принтері і швидко відправляти всі листи в наших відділеннях. Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше», — написав гендиректор компанії.

Смілянський зазначив, що до сьогодні діяла норма податкового кодексу, згідно якій, «коли ви купляли наші чудові художні паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мало сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах».

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УНН За матеріалами:

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