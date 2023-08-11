Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч — Finance.ua

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Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч

Особисті фінанси
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Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч
Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч
Укрпошта планує запустити поштові марки, які українці зможуть друкувати на власних принтерах.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
В Укрпошті анонсували у вересні вихід нового типу поштових марок, які можна буде друкувати на принтері. За словами Смілянського реалізувати проект стало можливим після прийняття парламентом закону № 8176, згідно якому випуск електронних поштових марок не буде підлягати ПДВ.
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«Як обіцяли, вже зовсім скоро дамо вам можливість друкувати електроні марки прямо вдома чи в офісі на принтері і швидко відправляти всі листи в наших відділеннях. Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше», — написав гендиректор компанії.
Смілянський зазначив, що до сьогодні діяла норма податкового кодексу, згідно якій, «коли ви купляли наші чудові художні паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мало сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах».
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За матеріалами:
УНН
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