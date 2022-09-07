Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню пенсію. Рада прийняла законопроєкт за основу — Finance.ua

Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню пенсію. Рада прийняла законопроєкт за основу Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню пенсію. Рада прийняла законопроєкт за основу

Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію та робити пенсійні внески за родичів.

Відповідний законопроєкт № 7649 парламент ухвалив сьогодні у першому читанні.

«Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування можна буде укласти в електронній формі через Портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія, або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. До того ж, особа має право самостійно визначити розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати», — розповіла ініціатор законопроєкту, народна депутатка «Слуги Народу» Леся Забуранна.

Також юридична або фізична особа зможе зробити персоналізований благодійний внесок (адресований визначеному нею пенсіонерові). 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонерові в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% — до солідарної системи ПФУ.

Як зазначають автори законодавчої ініціативи, у 2021 році договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування уклали 6 800 осіб (сплачено 106,3 млн грн), у 2022 році — 4 081 особа (сплачено 43,6 млн грн).

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

пенсіонерів массово перевіряють на предмет достовірності наданих для виплати пенсій документів та законності отримання соціальних виплат. У деяких випадках передбачених законом пенсію можуть урізати або взагалі скасувати;

щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком призначатиметься у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу (це стосується і чоловіків, і жінок). Якщо необхідного стажу не буде, пенсію людина не отримає. Вона може розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.