Українці заборгували за порушення ПДР понад 10 мільярдів гривень — Finance.ua

Українці заборгували за порушення ПДР понад 10 мільярдів гривень Сьогодні 06:16 — Особисті фінанси

Українці заборгували за порушення ПДР понад 10 мільярдів гривень

Українці накопичили майже 9 мільйонів боргів через штрафи за порушення ПДР. Загальна сума боргу вже перевищила 10 мільярдів гривень.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO сервісу «Штрафи UA» Денис Дмитров.

За словами Дмитрова, багато людей навіть не знають, що мають борг, поки їм не блокують банківський рахунок.

Сервіс дозволяє сплатити штраф онлайн та отримати підтвердження про його погашення.

«Ви сплачуєте штраф через сервіс, і він одразу переходить у статус „'Очікує підтвердження від казначейства'“. Зазвичай це займає 1−2 дні», — пояснює Дмитров.

Коли підтвердження надходить, користувач отримує повідомлення, що штраф закрито.

Щомісяця «Штрафи UA» обробляє понад 80 тисяч штрафів. З них більше 30 тисяч оплачуються впродовж місяця.

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Сервіс також попереджає користувачів, якщо виконавець вже відкрив справу — ще до того, як кошти арештують.

За даними «Опендатабот», на кінець 2024 року в Україні було відкрито понад 1,8 мільйона виконавчих проваджень, пов’язаних з несплаченими штрафами. Кожне з них — це потенційне блокування рахунку, навіть якщо йдеться про дрібне порушення.

Нагадаємо, в Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Попри активне обговорення в мережі, більшість «змін» у Правилах дорожнього руху, зокрема щодо зупинок на автомагістралях і вимог до освітлення авто, насправді діють ще з 2023 року. Реальне нововведення — посилення контролю за технічним оглядом комерційного транспорту.

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