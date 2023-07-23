Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка) — Finance.ua
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Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)

Технології&Авто
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Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
Кількість електроавто в Україні зростає. За половину поточного року було ввезено 12 844 електрокари. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, ніж за весь 2021-й. Останні три роки першість тримає Nissan Leaf.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ​​Міністерства внутрішніх справ України
Так, якщо у 2021 році в країну завезли 8867 електроавто, й це складало лише 1,3% від загальної кількості імпортованих машин, ще торік це було 2,5% або 13 722 електроавтівки. Лише за півроку 2023 в країну вже потрапили 12 844 електрокари — це 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.
Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
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Важливо, що частка електромобілів росте на тлі зменшення загальної кількості ввезених в Україну автівок. Так, в 2021 році було зареєстровано 673 859 транспортних засобів, ввезених з-за кордону, торік — 554 103, а з січня по червень включно поточного року — 178 075.
Найпопулярнішою маркою електрокара у 2023 в українців став Volkswagen. У трійцю також потрапили Tesla та Nissan.
Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
Що стосується конкретних моделей, то третій рік поспіль найзатребуванішим залишається NISSAN LEAF. У топ-3 за популярністю потрапили також VolkswagenID.4 та Tesla Model 3.
Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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