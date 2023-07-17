Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото) — Finance.ua
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Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото)

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Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото)
Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото)
Українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі. Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів, де вони проживають. Про це розповіли в асоціації «Укравтопром».
Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили 12,6 тисячі електромобілів. Це втричі більше за показники 2022 року за аналогічний проміжок часу.

Топ 5 регіонів за реєстраціями електромобілів:

  1. місто Київ — 1686 авто (63% вживані).
  2. Львівська область — 1641 авто (87% вживані).
  3. Дніпропетровська область — 1102 авто (71% вживані).
  4. Київська область — 904 авто (64% вживані).
  5. Вінницька область — 781 авто (88% вживані).

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У сегменті нових електромобілів лідирує кросовер Volkswagen ID.4. У Києві було куплено 180 таких авто, у Київській області — 118 авто, у Дніпропетровській області — 105 авто, у Львівській області — 72 авто, а у Вінницькій області — 32 авто.

Топ 3 найпопулярніші вживані електромобілі з-за кордону:

  1. Nissan Leaf — у Львівській області (280 авто), у Вінницькій області (213 авто), у Дніпропетровській області (181 авто).
  2. Volkswagen ID.4 — у місті Києві (154 авто).
  3. Tesla Model 3 — у Київській області (67 авто).
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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