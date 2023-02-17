Українці вже подали через «Дію» понад 325 тисяч повідомлень про знищене чи пошкоджене житло — Finance.ua

Українці вже подали через «Дію» понад 325 тисяч повідомлень про знищене чи пошкоджене житло Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Українці вже подали через «Дію» понад 325 тисяч повідомлень про знищене чи пошкоджене житло

Українці подали через застосунок «Дія» понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок російської агресії.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі після наради за участю представників Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

«На виконання доручень Президента Володимира Зеленського уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через Дію українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла. Проаналізували їх у розрізі регіонів, обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла», — написав Шмигаль.

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За його словами, відновлення житла людей — пріоритетний напрямок швидкої відбудови. Саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів.

Прем’єр-міністр на нараді наголосив, що весь шлях від подачі заявки й до відновлення житла мусить бути чітким і простим.

«Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій рф», — додав він.

Довідка Finance.ua:

в Україні невдовзі запровадять механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло — житловий сертифікат, вартість якого буде вираховуватися на підставі визначеної Кабінетом Міністрів методики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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