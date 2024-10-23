Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають — Finance.ua
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Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають

Особисті фінанси
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Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають
Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають, freepik.com
З січня по вересень на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.

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«Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок», — зазначили в асоціації.
Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota — майже 14 млрд грн.
Преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседеси — 6,9 млрд грн.
На четвертому місці Volkswagen з показником — 6,6 млрд грн.
Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.
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Пересуватися містом та подорожувати зручніше та швидше на власному автомобілі. Втім, якщо ви обираєте авто, варто пам’ятати: витрати не обмежуються його купівлею. Finance.ua порахував, скільки у середньому доведеться викладати грошей на його утримання.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США. Середній вік «американців» з пробігом становив 5,9 року.
Лідерами за реєстрацією електромобілів в Україні є Львівська область, Київська область та місто Київ.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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