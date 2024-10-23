Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають — Finance.ua

Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Українці витратили 93 млрд грн на нові авто: які марки обирають, freepik.com

З січня по вересень на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

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«Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок», — зазначили в асоціації.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota — майже 14 млрд грн.

Преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседеси — 6,9 млрд грн.

На четвертому місці Volkswagen з показником — 6,6 млрд грн.

Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Пересуватися містом та подорожувати зручніше та швидше на власному автомобілі. Втім, якщо ви обираєте авто, варто пам’ятати: витрати не обмежуються його купівлею. Finance.ua порахував , скільки у середньому доведеться викладати грошей на його утримання.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США. Середній вік «американців» з пробігом становив 5,9 року.

Лідерами за реєстрацією електромобілів в Україні є Львівська область, Київська область та місто Київ.

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