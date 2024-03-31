Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження — Finance.ua
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Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження

Особисті фінанси
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Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження
Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження, Фото: Vista Create
Українці все частіше обирають вітчизняні бренди. Зокрема, упродовж року попит на українську продукцію зріс на 5% - з 69% до 74%.
Про це свідчать результати дослідження Gradus Research, у якому дослідили, до яких змін штовхає українських споживачів тривале життя в умовах війни із невизначеною тривалістю.
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Скільки українців звертають увагу на бренд

З’ясувалося, що нині все більше українців звертають увагу на бренд під час здійснення покупок. Про це зазначили дві третини опитаних (62%), тоді як у грудні 2022 таких було трохи більше половини (54%).
Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження
Експерти зазначають, що у великих містах споживачі більш прискіпливі, що пояснюються ширшим вибором товарів.

Скільки українців купують вітчизняні бренди

За даними дослідження, 74% респондентів надають перевагу українській продукції. На відміну від грудня 2022 року, коли про це вказали 69% українців.
Більше половини респондентів (54%) надають перевагу знайомим брендам. Проте на ринку існує виражений запит на проби нових брендів — 37% опитаних готові експериментувати.
Українці все частіше обирають вітчизняні бренди — дослідження
І ключовий фактор, що спонукає дати шанс новим брендам — бажання підтримати українське (57%).
На другому місці — фактор економії коштів (45%). При цьому жінки тяжіють до першого, більш емоційного драйвера, тоді як чоловіки — до другого, більш раціонального.
Це все конвертується у зростаючу прихильність до українських брендів перед іноземними.
За матеріалами:
Finance.ua
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