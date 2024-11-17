Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору — Finance.ua

Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору Сьогодні 11:11 — Казна та Політика

Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору

Більшість українців — 64% - схвалюють підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.

Так, 32% відсотків респондентів дали відповідь «Однозначно підтримую», стільки ж — «Скоріше підтримую».

«Однозначно не підтримую» і «Скоріше не підтримую» відповіли 32% опитаних, ще 5% - не дали відповіді.

Підтримка залежить від рівня доходу

Найменше з усіх ініціативу підтримують люди з групи доходу «дуже бідні»:

58% (однозначно або скоріше підтримують);

не підтримують частково або взагалі — 36%.

Найбільший рівень підтримки показала група респондентів з доходом середнього рівня — 66%. Не підтримують з них збільшення військового збору 30%.

на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному. Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податківв цьому році та 137 млрд в наступному.

Підприємцям на спрощеній системі оподаткування вже з жовтня почали нараховувати військовий збір.

Економічна Правда За матеріалами:

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