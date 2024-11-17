Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору — Finance.ua

Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору
Більшість українців — 64% - схвалюють підвищення військового збору з 1,5% до 5%.
Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.
Так, 32% відсотків респондентів дали відповідь «Однозначно підтримую», стільки ж — «Скоріше підтримую».
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«Однозначно не підтримую» і «Скоріше не підтримую» відповіли 32% опитаних, ще 5% - не дали відповіді.
Підтримка залежить від рівня доходу
Найменше з усіх ініціативу підтримують люди з групи доходу «дуже бідні»:
- 58% (однозначно або скоріше підтримують);
- не підтримують частково або взагалі — 36%.
Найбільший рівень підтримки показала група респондентів з доходом середнього рівня — 66%. Не підтримують з них збільшення військового збору 30%.
Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.
Підприємцям на спрощеній системі оподаткування вже з жовтня почали нараховувати військовий збір.
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