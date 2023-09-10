Українці відновили скуповування валюти в банках — Finance.ua

Українці відновили скуповування валюти в банках Сьогодні 12:14 — Валюта

Українці відновили скуповування валюти в банках

Населення України в серпні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,898 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 148,5 млн доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали. До цього протягом двох місяців ситуація була зворотною.

Графік: НБУ

Всього з початку 2023 року українці продали 11,874 млрд доларів і купили на 13,835 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,961 млрд доларів.

Таблиця: НБУ

Нагадаємо, в останній місяць літа курс долара помітно зріс, перевищивши 38 гривень, тоді як експерти прогнозують йому ще більші зміни восени. І важливим місяцем у світлі прийдешніх змін може стати саме вересень, який стане знаковим місяцем для майбутнього курсу.

Для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам.

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