Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН — Finance.ua

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. ЛУН проаналізував відвідуваність сайту lun.ua за регіонами та дізнався кількість проданого житла від початку війни в Україні
Дані за регіонами порівнювали станом на кінець січня, тобто до початку воєнних дій на території Україні, та початок квітня — 6 тижнів із початку війни.
За цей час на Закарпатті кількість заходів на сайт відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. І на 14% вона зросла на 6-му тижні відповідно до 5-го тижня. Полтавщина ж відновила 25% довоєнного відвідування, але 5-го тижня цей обсяг був на 3% більшим.
Що відбувається на ринку новобудов
Попри війну, будівнича галузь починає потрохи відновлюватися. В деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. За інформацією ЛУН, у квартири в новобудовах вклали гроші у таких містах України:
в Одесі (6 квартир);
у Львові (4);
у Хмельницькому (4);
в Ужгороді (2);
у Вінниці (2).
Важлива інформація для інвесторів
Усім діючим інвесторам, які мають зобовʼязання перед забудовником, але не мають можливості здійснити виплати за договором, у ЛУН дали декілька рекомендацій:
1. Передивіться ваш договір, особливо розділ «Обставини непереборної сили (форс-мажор)» — саме він регулює відносини сторін у нинішній ситуації.
2. Війна на території України визнана ТПП України листом від 28 лютого 2022 року форс-мажором — у комунікації з забудовником ви можете посилатись на цей Лист.
3. Форс-мажор є підставою для звільнення сторін від відповідальності за договором.
4. Форс-мажор не звільняє від виконання грошових зобовʼязань, проте ви маєте змогу відстрочити оплату на час дії форс-мажору.
5. Рекомендуємо попередити про неможливість виконання вами грошових зобовʼязань забудовника (+ компанію/фізичну особу, з якою заключено договір, якщо це не забудовник напряму).
Довідка Finance.ua:
фахівці розповіли, що робити, якщо іпотечне майно пошкодили або знищили окупанти. Як правило, в договорах передбачений чіткий алгоритм дій. У цьому випадку достатньо лише письмово звернутися до свого іпотекотримача та повідомити про подію з наданням відповідних доказів;
на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування зупинено дію положень щодо: набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, продажу предмета іпотеки, а також виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.