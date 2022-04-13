Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН — Finance.ua

Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. ЛУН проаналізував відвідуваність сайту lun.ua за регіонами та дізнався кількість проданого житла від початку війни в Україні

Дані за регіонами порівнювали станом на кінець січня, тобто до початку воєнних дій на території Україні, та початок квітня — 6 тижнів із початку війни.

За цей час на Закарпатті кількість заходів на сайт відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. І на 14% вона зросла на 6-му тижні відповідно до 5-го тижня. Полтавщина ж відновила 25% довоєнного відвідування, але 5-го тижня цей обсяг був на 3% більшим.

Що відбувається на ринку новобудов

Попри війну, будівнича галузь починає потрохи відновлюватися. В деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. За інформацією ЛУН, у квартири в новобудовах вклали гроші у таких містах України:

в Одесі (6 квартир);

у Львові (4);

у Хмельницькому (4);

в Ужгороді (2);

у Вінниці (2).

Важлива інформація для інвесторів

Усім діючим інвесторам, які мають зобовʼязання перед забудовником, але не мають можливості здійснити виплати за договором, у ЛУН дали декілька рекомендацій:

1. Передивіться ваш договір, особливо розділ «Обставини непереборної сили (форс-мажор)» — саме він регулює відносини сторін у нинішній ситуації.

2. Війна на території України визнана ТПП України листом від 28 лютого 2022 року форс-мажором — у комунікації з забудовником ви можете посилатись на цей Лист.

3. Форс-мажор є підставою для звільнення сторін від відповідальності за договором.

4. Форс-мажор не звільняє від виконання грошових зобовʼязань, проте ви маєте змогу відстрочити оплату на час дії форс-мажору.

5. Рекомендуємо попередити про неможливість виконання вами грошових зобовʼязань забудовника (+ компанію/фізичну особу, з якою заключено договір, якщо це не забудовник напряму).

Довідка Finance.ua:

фахівці розповіли, що робити, якщо іпотечне майно пошкодили або знищили окупанти. Як правило, в договорах передбачений чіткий алгоритм дій. У цьому випадку достатньо лише письмово звернутися до свого іпотекотримача та повідомити про подію з наданням відповідних доказів;



Як правило, в договорах передбачений чіткий алгоритм дій. У цьому випадку достатньо лише письмово звернутися до свого іпотекотримача та повідомити про подію з наданням відповідних доказів; на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування зупинено дію положень щодо: набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, продажу предмета іпотеки, а також виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти.



До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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