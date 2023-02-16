Українці в січні менше витрачали на продукти та більше купували ліків – ПриватБанк — Finance.ua

Українці в січні менше витрачали на продукти та більше купували ліків – ПриватБанк Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

У січні 2023 року українці на 4% менше сплачували покупки картками у мережі торгових терміналів ПриватБанк (порівняно з останнім місяцем 2022 року).

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, зниження обсягів безготівкових оплат у січні становить 16% та зумовлено традиційним зниженням купівельної активності після новорічних та різдвяних свят.

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Водночас, за його словми, незважаючи на новорічний період, бізнес активно підключався до мережі кешлесу.

«У січні 2023 кількість нових POS-терміналів у мережі безготівкових платежів ПриватБанку в порівнянні з груднем 2022 зросла вдвічі — за перший місяць року бізнес підключив 4,4 тисяч нових торгових терміналів», — йдеться у повідомленні.

При цьому після новорічних свят українці менше купували продуктів харчування — на 14% порівняно з груднем 2022 року.

Найпомітніше у січні зменшилися обсяги оплат гаджетів та побутової техніки — на 31%, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії впали на 24%.

Менше, ніж у грудні, в перший місяць року українці купували пального — на 19%, додали в ПриватБанку.

Водночас у січні 2023 українці більше купували ліків — на 1,5%. А витрати на кафе й ресторани у січні майже не змінилися у порівнянні з попереднім місяцем.

Економічна Правда За матеріалами:

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