Українці погіршили очікування щодо курсу гривні (графік) — Finance.ua

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні (графік) Сьогодні 17:02 — Валюта

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні (графік)

Інфляційні та курсові очікування українців в Україні у січні 2023 року змінилися різноспрямовано. Домогосподарства прогнозують зростання курсу долара та уповільнення інфляції.

Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними опитування компанії Info Sapiens, домогосподарства очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року — 40,29 грн/долар).

Очікування українців щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%.

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За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар.

Банкіри очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 22,9%. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1%.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень;

згідно з даними рейтингу видання The Economist, українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%;

заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що для України краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.

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