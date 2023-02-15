Українці погіршили очікування щодо курсу гривні (графік) — Finance.ua

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні (графік)
Інфляційні та курсові очікування українців в Україні у січні 2023 року змінилися різноспрямовано. Домогосподарства прогнозують зростання курсу долара та уповільнення інфляції.
Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
За даними опитування компанії Info Sapiens, домогосподарства очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року — 40,29 грн/долар).
Очікування українців щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%.
За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар.
Банкіри очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 22,9%. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1%.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень;
- згідно з даними рейтингу видання The Economist, українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%;
- заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що для України краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸
Поділитися новиною