Українці в Литві сплатили понад €3 млн податків — Finance.ua

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Українці в Литві сплатили понад €3 млн податків

Вчора 15:34Особисті фінанси
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Українці в Литві сплатили понад €3 млн податківУкраїнці в Литві сплатили понад €3 млн податків
В Литві зареєструвалися близько 54 тисячі тимчасово переміщених громадян України. З них — понад 21 тисяча дітей.
Про це повідомили в Мінсоцполітики України.
Переважну більшість переміщених дорослих становлять жінки.
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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час візиту до Литви обговорила з міністром соціального захисту та праці Литовської Республіки Монікою Навіцкене умови перебування та програми підтримки тимчасово переміщених українців.
За інформацією Міністерства соціальної політики та захисту праці Литовської Республіки, понад 7,6 тисяч громадян України працюють легально у Литві — це третина тимчасово переміщених українців працездатного віку.
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«Переміщені українці, які працюють, вже сплатили за цей час понад 3 мільйони євро податків, тільки у квітні — майже 2 мільйони євро. Середній заробіток громадян України у Литві складає близько 900 євро після сплати податків», — йдеться в повідомленні.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: НВ
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