Українці у Польщі зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих — Finance.ua

Українці у Польщі зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Українці у Польщі зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих

Деякі категорії українців можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від Фонду імені Климентія Шептицького. Її розмір становить аж 10 тисяч злотих.

Програму реалізовано завдяки тісної співпраці польського та українського урядів. Фінансування програми відбувається завдяки Канцелярії Прем'єр-міністра Республіки Польща.

Хто може отримати фінансову допомогу

Фонд імені Климентія Шептицького вже не вперше роздає фінансову допомогу українським жінкам. Минулого року її отримали 180 жінок. Більш того, Фонд також надає і психологічну підтримку.

Розмір фінансової допомоги від Фонду становить 10 тисяч злотих. Це майже 90 тисяч гривень.

На допомогу можуть розраховувати:

жінки, які перебували у російському полоні;

діти, які втратили хоча б одного з батьків через російську агресію. Але у цьому випадку допомога буде надаватися тим дітям, на яких подали заявку ще у минулому році. Нового прийому заявок наразі не оголошено.

Як оформити заявку? Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням: Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням: https://eu-submit.jotform.com/230 891 603 400 346

У формі потрібно буде вказати:

Для кого подається заявка. Персональні дані (ім'я та прізвище). Прикріпити скан-копію паспорту або іншого документу, який посвідчує особу. Вказати електронну пошту. Вказати номер телефону. Розповісти про фінансові та матеріальні труднощі, які з’явилися під час війни.

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Також потрібно буде уточнити, на який саме вид допомоги ви розраховуєте. Це може бути фінансова підтримка або відпочинково-реабілітаційна поїздка до Польщі. Можна також обрати обидва пункти.

Зверніть увагу, що заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року. Що стосується реабілітаційної поїздки, то на неї можна подати заявку до 15 липня 2023 року. Анкету також можуть закрити й раніше, якщо буде вичерпано ліміт заявників.

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