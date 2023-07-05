Підвищення мінімальної зарплати у Польщі: скільки зароблятимуть українці у Польщі з 1 липня — Finance.ua

Підвищення мінімальної зарплати у Польщі: скільки зароблятимуть українці у Польщі з 1 липня
З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі.
Про це повідомляють у Міграційній платформі EWL.
Що це означає
Мінімальні оклади та погодинні ставки для українців в Польщі зросли на 110 злотих брутто (майже на 1 тис. грн) — до 3 600 злотих брутто (орієнтовно 2783 злотих нетто — приблизно 25,3 тис. грн,) для тих, хто працює за трудовим договором.
Мінімальна ставка на годину для працюючих за договором доручення нині складає - 23,50 злотих брутто (210 грн). У місяць це відповідно — 4700 -5875 злотих залежно від кількості відпрацьованих годин (це орієнтовно 42,6−53,2 тис. грн).
Яких вакансій найбільше
Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики (це робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах) — такі вакансії є на території всієї країни.
Найбільше їх у Нижньосілезькому (з центром у Вроцлаві), Поморському (Ґданськ), Великопольському (Познань) і Мазовецькому (Варшава) воєводствах.
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У середньому можна заробити від 5500 до 6800 злотих (49,8 — 61,6 тис. грн) залежно від кількості робочих годин.
Багато роботи на підприємствах харчової і переробної промисловості. Йдеться про пакування яєць, виготовлення сосисок чи виробництво іншої м’ясної продукції. Підприємства, які пропонують таку роботу, знаходяться переважно у Великопольському воєводстві.
Також є вакансії на підприємствах рибної переробки в основному у Поморському регіоні (Ґданськ).
Ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною українцям пропонують вакансії на підприємствах машинобудівної галузі. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце.
Польська економіка стикається з дефіцитом кадрів, тому однією з найзатребуваніших вакансій у Польщі є рекрутер — людини, яка займається пошуком та залученням кадрів.
«Це робота, яку можна виконувати онлайн з України чи Польщі як додатковий заробіток. За неї платять від 1000 до 50 000 злотих (від 9 тис. до 453 тис. грн). Кадрові агенції готові витрачати кошти на навчання рекрутерів і пропонують усілякі бонуси. Усе через те, польські підприємства мають замовлення, а робочих рук не вистачає - через брак чоловіків і міграцію українців до інших країн Європи, де вони теж мають спрощений доступ до ринку праці. Своїми ресурсами Польща не може впоратися — рівень безробіття у країні залишається низьким», — розповідає директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.
Рівень безробіття у Польщі
За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття у Польщі в травні склав 5,1%.
Євростат у квітні фіксував у Польщі нарівні з Чехією найнижчий рівень безробіття в Європі — 2,7%.
Від початку року мінімальна зарплата у Польщі зросла майже на 600 злотих. У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні - до 3 490 з 3 010 злотих брутто.
Підвищення також впливає на надбавки за роботу в нічний час, оплату паркування, допомогу по вагітності та пологах, лікарняні або вихідну допомогу. Оскільки всі ці виплати розраховуються на основі національного мінімуму.
Підвищення зарплати у 2024 році
У 2024 році знову очікується подвійне підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі.
Спочатку розмір мінімалки зросте у січні до 4242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис. грн) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 грн). А потім — у липні 2024 року до 4300 злотих брутто (майже 39 тис. грн) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 грн).
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