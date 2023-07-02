Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому — Finance.ua

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Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому

Особисті фінанси
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Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому
Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому
Понад половини українців у Польщі надсилають гроші своїм рідним в Україну. Експерти дізналися, про які щомісячні суми йдеться.
Дослідження «‎Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи» провела міграційна платформа EWL. Встановили, що понад половина українців у Польщі - 56% - допомагають своїм рідним в Україні і надсилають гроші, пише 24 канал.
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В середньому йдеться про суму близько 771 злотого на місяць. Експерти вважають, що ці українці змогли успішно вийти на польський ринок праці. І біженці, і трудові мігранти знайшли джерело доходу, яке дозволяє їм заробляти і відправляти кошти в Україну.
Заробітчани, які приїхали до Польщі ще до вторгнення рф, надсилають додому близько 899 злотих на місяць. У випадку біженців, ця сума менша — щомісяця близько 578 злотих.
За даними цього дослідження:
  • 56% українців у Польщі відправляють гроші в Україну;
  • 38% українців не надсилають кошти додому;
  • 6% респондентів отримують гроші з України.
Більшу частину коштів українські біженці в Польщі витрачають на утримання своїх родин. Особливо, якщо вони приїхали разом із дітьми.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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