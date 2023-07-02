Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому — Finance.ua

Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому Сьогодні 18:03 — Особисті фінанси

Скільки грошей українці надсилають з Польщі додому

Понад половини українців у Польщі надсилають гроші своїм рідним в Україну. Експерти дізналися, про які щомісячні суми йдеться.

Дослідження «‎Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи» провела міграційна платформа EWL. Встановили, що понад половина українців у Польщі - 56% - допомагають своїм рідним в Україні і надсилають гроші, пише 24 канал

В середньому йдеться про суму близько 771 злотого на місяць. Експерти вважають, що ці українці змогли успішно вийти на польський ринок праці. І біженці, і трудові мігранти знайшли джерело доходу, яке дозволяє їм заробляти і відправляти кошти в Україну.

Заробітчани, які приїхали до Польщі ще до вторгнення рф, надсилають додому близько 899 злотих на місяць. У випадку біженців, ця сума менша — щомісяця близько 578 злотих.

За даними цього дослідження:

56% українців у Польщі відправляють гроші в Україну;

38% українців не надсилають кошти додому;

6% респондентів отримують гроші з України.

Більшу частину коштів українські біженці в Польщі витрачають на утримання своїх родин. Особливо, якщо вони приїхали разом із дітьми.

Телеканал 24 За матеріалами:

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