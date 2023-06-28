Польща збільшує розмір допомоги на дитину до 800 злотих — Finance.ua
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Польща збільшує розмір допомоги на дитину до 800 злотих

Особисті фінанси
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Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почнуться з 1 січня 2024 року.
Сьогодні допомогу на дитину в Польщі виплачують приблизно на 7 мільйонів дітей. Підвищення виплат до 800 злотих обійдеться бюджету країни в додаткових 24 мільярди злотих.
Розмір виплат змінюється автоматично. Тому немає потреби подавати нову заявку на отримання допомоги. Але влада Польщі попереджає: перша виплата може бути нарахована з невеликою затримкою. Оновлена сума надійде максимум до кінця лютого 2024 року.
Це один із найкращих моментів у роботі Ради міністрів, адже ми можемо обговорити програму «‎500+», яка незабаром стане програмою «‎800+». Це програма про повагу до сім'ї, розширення можливостей для наших дітей, щоб вони могли дозволити собі гуртки, додаткові уроки танців, музики, спортивні заходи та свята, — прокоментував збільшення допомоги на дитину Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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Умови для отримання виплат «‎800+»

Умови надання допомоги також залишаються незмінними. На дитячі виплати можуть претендувати як польські громадяни, так і іноземці, які легально проживають у Польщі та мають доступ до польського ринку праці. Щомісячні соціальні виплати у 500 злотих (а з січня — 800 злотих) передбачені для батьків або тимчасових опікунів дитини, яка не досягла 18-річного віку.
Програму підтримки родин «500+» запровадили у Польщі ще в 2016 році. За офіційними даними за весь час її існування було виплачено понад 220 мільярдів злотих.
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За матеріалами:
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