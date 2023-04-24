Українці у Польщі стали більш забезпеченими: нове дослідження — Finance.ua
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Українці у Польщі стали більш забезпеченими: нове дослідження

Особисті фінанси
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Українці у Польщі стали більш забезпеченими: нове дослідження
Українці у Польщі стали більш забезпеченими: нове дослідження
У Польщі вивчили, як змінилося матеріальне становище українців у країні за рік війни. Забезпечених людей побільшало.
Про це пише thefirstnews.com.

Як змінився «портрет» українців у Польщі

Портрет українців, які мешкають у Польщі, змінився — з початку війни покращилося їхнє матеріальне становище, повідомила газета Rzeczpospolita. Дані отримала дослідницька компанія Selectivv із мобільних телефонів.
Зазначається, що більшість українців у Польщі зараз — переважно жінки з вищою освітою та діти. Це контрастує із ситуацією до вторгнення росії 24 лютого 2022 року. У січні 2022 року 57% українців у Польщі були чоловіками. Наразі ця цифра впала до 40%.
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При цьому кількість дітей до 18 років з України зросла з 200 тисяч до 1,4 млн осіб, але меншою стала частка людей від 45 до 60 років.

Українці у Польщі стали більш забезпеченими

Якщо у січні 2022 року лише 6% відсотків українського населення Польщі були дуже забезпеченими, то зараз 24% мають «гарне» матеріальне становище та 64% — «середнє».
За рік частка людей з дуже добрим матеріальним становищем зросла на 7% (до 13%), а з добрим матеріальним становищем — на цілих 30% (до 54%), повідомляє видання.
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«У Польщі у нас дві абсолютно різні громади українців. Це люди, які мають різний матеріальний статус, але й по-різному проводять вільний час», — зазначив гендиректор Selectivv Олександр Лучовський.
Газета повідомила, що нинішні українці не тільки більш забезпечені, а й частіше обирають проводити вільний час у театрах чи кіно, а не у барах чи ресторанах.
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Найчастіше біженці обирають для дозвілля торгові центри (така сама картина була й до війни). Частка людей, які відвідують басейни чи спортивні зали, зросла з 5% у 2022 році до 18% у 2023-му. Українців, які відвідують кінотеатри та театри побільшало у 4 рази — (з 1% до 4%). При цьому кардинально знизилася частка тих, хто відвідує ресторани та бари — з 36 до 6%.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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