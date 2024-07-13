Українці стали купувати більше електромобілів — Finance.ua

Українці стали купувати більше електромобілів Сьогодні 21:28 — Технології&Авто

Українці стали купувати більше електромобілів

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 35% більше, ніж у червні минулого року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Частка нових автомобілів серед зареєстрованих BEV, як і минулого року, становила 19%.

Більшість зареєстрованих електромобілів у червні були легковими — 4079 штук (нових — 784, уживаних — 3295).

Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 автомобілів.

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

Honda M-NV — 140 од.;

Nissan Ariya — 91 од.;

MG 4 — 71 од.;

Volkswagen ID.4 — 71 од.;

BYD Song Plus — 62 од.

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До першої п’ятірки вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні, увійшли:

Tesla Model 3 — 419 од.;

Nissan Leaf — 410 од.;

Tesla Model Y — 367 од.;

Volkswagen e-Golf — 208 од.;

Tesla Model S — 196 од.

Загалом за перше півріччя в Україні пройшли першу реєстрацію понад 24,4 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% - нові та 80% - вживані.

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