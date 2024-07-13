Українці стали купувати більше електромобілів — Finance.ua

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Українці стали купувати більше електромобілів

Технології&Авто
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Українці стали купувати більше електромобілів
Українці стали купувати більше електромобілів
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 35% більше, ніж у червні минулого року.
Про це повідомляє «Укравтопром».

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Частка нових автомобілів серед зареєстрованих BEV, як і минулого року, становила 19%.
Більшість зареєстрованих електромобілів у червні були легковими — 4079 штук (нових — 784, уживаних — 3295).
Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 автомобілів.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
  • Honda M-NV — 140 од.;
  • Nissan Ariya — 91 од.;
  • MG 4 — 71 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 71 од.;
  • BYD Song Plus — 62 од.
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До першої п’ятірки вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні, увійшли:
  • Tesla Model 3 — 419 од.;
  • Nissan Leaf — 410 од.;
  • Tesla Model Y — 367 од.;
  • Volkswagen e-Golf — 208 од.;
  • Tesla Model S — 196 од.
Загалом за перше півріччя в Україні пройшли першу реєстрацію понад 24,4 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% - нові та 80% - вживані.
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За матеріалами:
Finance.ua
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