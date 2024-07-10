Представлено новий рейтинг найкращих люксових електрокарів — Finance.ua

Представлено новий рейтинг найкращих люксових електрокарів Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Представлено новий рейтинг найкращих люксових електрокарів

Світ розкішних автомобілів переживає революційні зміни, і електрокари впевнено займають провідні позиції в цьому сегменті. Ще десять років тому поняття «люксовий» та «електромобіль» здавалися несумісними, але сьогодні ситуація кардинально змінилася.

Британське автомобільне видання Autocar склало рейтинг 10 найкращих люксових електромобілів у світі. Цікаво, що Tesla Model S, яка колись вважалася піонером у цьому сегменті, не потрапила до списку.

10. Mercedes EQE

Менша версія флагманського EQS, яка пропонує приємне керування та передові технології в салоні, але страждає від недостатньо якісних матеріалів інтер’єру. EQE має аеродинамічний дизайн, що нагадує краплю води, що допомагає оптимізувати ефективність та запас ходу.

9. Jaguar I-Pace

Перший люксовий електромобіль від масового виробника, який безпосередньо кинув виклик Tesla у високому сегменті ринку, вражаючи інноваційним дизайном та захопливим керуванням. I-Pace встановлює стандарт керованості для великих електромобілів, але має недоліки у вигляді повільної зарядки та жорсткої підвіски.

8. Audi Q8 e-tron quattro

Перший серійний електромобіль Audi, який втілює фірмові якості бренду, пропонуючи відмінну якість матеріалів та легкість в управлінні. Після апгрейду наприкінці 2022 року модель отримала оновлений зовнішній вигляд та низку нових технологій, хоча деякі критикують її за недостатню спортивність.

7. Genesis Electrified G80

Електрифікована версія седана G80 від люксового бренду Hyundai, яка вражає красиво виконаним інтер’єром та елегантною інформаційно-розважальною системою. Попри те, що Genesis ще не представлений на всіх європейських ринках, Electrified G80 вже має попит там, де вже доступний.

6. Mercedes-Benz EQC

Перший електромобіль Mercedes з нової лінійки EQ, який відзначається бездоганним виконанням, зручністю у використанні та комфортом. EQC пропонує чудовий баланс між комфортом та практичністю, хоча має скромний запас ходу порівняно з деякими конкурентами.

5. Lucid Air

Американський електромобіль, розроблений колишнім інженером Tesla, який вражає своїм зовнішнім виглядом, інтер’єром та великим запасом ходу. Топова версія Dream Edition може похвалитися потужністю 1111 кінських сил та прискоренням до 96 км/год за 2,4 секунди.

4. Mercedes-Benz EQS

Флагманський електромобіль Mercedes, створений на абсолютно новій платформі, який пропонує серйозний реальний запас ходу та високу якість виконання. EQS вирізняється футуристичним інтер’єром, що нагадує космічний корабель, хоча деякі покупці можуть вважати його надто технологічним.

3. Porsche Taycan

Перший повністю електричний автомобіль Porsche, який пропонує виняткове керування та багате стандартне обладнання. Taycan доступний у різних конфігураціях: з одним або двома електродвигунами, з повним або заднім приводом, у кузові седан, універсал (Sport Turismo) або кросовер (Cross Turismo). Модель 2024 року отримала покращений запас ходу, хоча залишкова вартість не така висока, як кілька років тому.

2. BMW iX

Електричний флагман BMW, який вражає надзвичайно вишуканою їздою, практичністю та простором великого SUV, а також привабливим і розкішним інтер’єром. iX має розміри, подібні до X5, але базується на спеціалізованій платформі з легких композитних матеріалів і оснащений електродвигуном на кожній осі. Однак, дизайн екстер’єру викликає суперечливі відгуки, а ціна досить висока.

1. BMW i7

Електрична версія нового флагмана BMW 7 серії, яка вражає розкішним салоном, потужним електричним приводом та чудовою керованістю. i7 привертає увагу своїми монументальними пропорціями, хоча дизайн екстер’єру може здатися суперечливим. Реальний запас ходу становить менше 500 км, а ціна досить висока. Попри це, i7 демонструє зростаючу роль електромобілів у преміум-сегменті.

Цей рейтинг демонструє, що сегмент преміальних електрокарів стрімко розвивається. Ключовими факторами успіху стають інноваційні технології, сучасний дизайн, високоякісні матеріали та велика дальність пробігу.

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