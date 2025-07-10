Українці сплатили понад 314 млрд грн ЄСВ за пів року — Finance.ua

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Українці сплатили понад 314 млрд грн ЄСВ за пів року

Казна та Політика
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Українці сплатили понад 314 млрд грн ЄСВ за пів року
Українці сплатили понад 314 млрд грн ЄСВ за пів року
За перше півріччя 2025 року платники сплатили понад 314,6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,8%, або майже на 58,5 млрд грн більше за аналогічний період минулого року. За січень — червень 2024 року надійшло понад 256,1 млрд гривень.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
«Єдиний внесок — основне джерело наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Він автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування», — сказано в повідомленні.
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З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Хто звільнений від сплати ЄСВ

Деякі категорії осіб звільнені від сплати єдиного внеску. Серед них:
  • ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
  • наймані працівники (за них внесок сплачує роботодавець);
  • пенсіонери;
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;
  • мобілізовані громадяни;
  • ФОП на загальній системі без доходу.
За матеріалами:
Finance.ua
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