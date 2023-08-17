Українці продовжують повертатися додому: у серпні кордон перетнули майже 1,9 мільйона людей — Finance.ua

Українці продовжують повертатися додому: у серпні кордон перетнули майже 1,9 мільйона людей Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Протягом серпня 2023 року кордон України перетнули майже 1,9 мільйона громадян, пише meta.ua.

Водночас продовжує переважати кількість осіб, що в'їжджають на територію країни.

В цьому місяці кордон України перетнули вже майже 1,9 мільйона громадян. 85% становлять громадяни України. Загалом пасажиропотік залишається на досить високому рівні. При цьому кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в'їзд, продовжує переважати, на відміну від початку літнього сезону, коли більше осіб прямувало за кордон, — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

За прогнозами ДПСУ, така динаміка пасажиропотоку щодо кількісних показників перетину і напрямків руху триматиметься принаймні до кінця літа.

Зазначається, що в будні прикордонники оформлюють близько 120 тисяч громадян на в'їзд та виїзд з України.

У вихідні ця кількість може зростати до 140 тисяч громадян за добу. Половина пасажиропотоку припадає на ділянку кордону з Польщею.

У липні кордон України загалом перетнули 3,8 мільйона осіб, а це на 600 тисяч більше ніж у червні. Загальна інтенсивність пасажиропотоку за 7 місяців 2023 року збільшилась на 3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Довідка Finance.ua:

Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб. Працюють лише 9,1−9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6−7 млн осіб. Вони і є «упряжкою», яка везе на собі інших — 22−23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо.

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