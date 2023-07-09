Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)

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8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це пише Ukrainian Institute for the Future.
Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.
Працюють лише 9,1−9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6−7 млн осіб.
Вони і є «упряжка», яка везе на собі інших — 22−23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо.
Коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.
Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих. Саме тому питання демографії має бути озвучене Президентом України як пріоритетне на сьогодні і яке потребує невідкладних заходів.
Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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