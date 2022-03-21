Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан — Finance.ua

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Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан

Вчора 20:01Казна та Політика
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Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний станУкраїнці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Що це означає. Громадяни можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку «Дія» та електронних сервісів Державної служби зайнятості.
«Війна призвела до закриття низки підприємств та зупинки роботи бізнесів. Це спровокувало хвилю безробіття, яка посилилася масовим переміщенням людей в західні регіони держави. Тому одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою усіх, хто хоче працювати. Для цього центри зайнятості в тилу переведенні в режим посиленої роботи, аби мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава в час війни. Допомога по безробіттю буде виплачуватися після реєстрації через портал або додаток „Дія“ чи електронні сервіси служби зайнятості. Це значно спростить процедуру й дозволить охопити державною підтримкою якнайбільше безробітних українців», — зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.
Де неможливо виплатити допомогу. У областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів буде здійснюватись АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему «My Transfer».
Постанова Уряду також передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож непрацевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.
За матеріалами: Finance.UA
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