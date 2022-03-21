Як зміниться ринок праці в Україні найближчим часом — Finance.ua

Як зміниться ринок праці в Україні найближчим часом

Вчора 14:28 — Казна та Політика

Війна завжди приносить біль та руйнування, а після неї тисячі людей стикаються з тим, що у них більше немає домівки та звичної роботи.

Деякі експерти прогнозують, що після закінчення війни на українців чекає страшне безробіття та африканські зарплати. Чи це так, журналісти порталу «Сегодня» запитали у економіста та фінансового аналітика Олексія Куща.

За словами експерта, у разі швидкого завершення війни ситуація зовсім не буде такою катастрофічною.

«Я думаю, що після війни на Україну чекає економічний „бум“, пов’язаний з відновленням інфраструктури, ми отримали певну допомогу з боку західних партнерів, і мільярди доларів будуть спрямовані саме на відновлення інфраструктури», — каже Кущ.

Війна — це різке падіння ВВП, але після неї, за рахунок відновлення інфраструктури, буде різке зростання валового внутрішнього продукту.

Відновлення економіки

Після війни весь світ очікує на період високих сировинних цін, у тому числі — і на продовольство, експортером якого є Україна.

Коли відновиться можливість експортувати сировинні товари, це сприятиме зростанню економіки.

Що буде із зарплатами?

Ринок праці в повоєнний час буде дуже видозмінений, оскільки багато українців просто не повернутися додому, до своїх робочих місць з-за кордону, а ось їх кількість зростатиме, оскільки країна потребує робочої сили для відновлення інфраструктури.

Це призведе, навпаки, до дефіциту робочої сили, відповідно, зарплати в дефіцитних галузях економіки можуть навіть піти вгору після спаду під час війни.

Багато чого залежить від того, яку модель будівництва економіки обере повоєнна Україна.

«Якщо ми спиратимемося на кластерний принцип, коли структурні витрати йдуть у суміжні галузі, тобто купуватимемо свої ж будівельні матеріали та іншу продукцію, у такому разі створення 10 робочих місць у секторі інфраструктури призведе до створення 20 або 30 місць у суміжних галузях» , — каже експерт.

Скільки людей втратили роботу?

За словами Олексія Куща, близько 40% економіки в країні просто зупинилося, відповідно українці, які там працювали — зараз залишаються не зайнятими.

Частина цих 40% продовжують виплачувати зарплату співробітникам, відповідно, повністю безробітними залишилися близько 20% громадян.

«З огляду на те, що в українців низький запас міцності у вигляді накопичень — це катастрофічно. І тут дуже важливою є політика та підтримка держави тих людей, які втратили роботу і самих роботодавців», — вважає економіст.

На його думку, нинішніх податкових послаблень замало і держава має повністю скасувати кумулятивний податок на працю або знизити його у кілька разів.

Це допоможе підприємствам зберегти робочі місця, а для підприємств, які повністю у стані простою, потрібно скасувати всі податки на працю.

«Потрібно змінювати політику у сфері зайнятості та на час війни скасувати виплати по безробіттю, а замість них перейти до державної гарантії зайнятості, це означає, що будь-яка працездатна людина, яка залишилася безробітною, повинна отримувати роботу в тій сфері, де потрібна робоча сила, і гроші за це», — розповідає Кущ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною