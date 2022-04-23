Українці подали в "Дії" понад 100 тис. заявок про пошкодження майна — Finance.ua

Українці подали в "Дії" понад 100 тис. заявок про пошкодження майна

Вчора 09:45 — Особисті фінанси

Українці подали в "Дії" понад 100 тис. заявок про пошкодження майна

Міністерство цифрової трансформації України отримало у додатку «Дія» вже понад 100 тис. заявок про пошкоджене майно українців через російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Наша команда 24/7 обробляє всі заяви, які ви надсилаєте у додатку та на порталі „Дія“, щоб потім команда експертів могла провести оцінку майна та швидше відновити зруйновані будинки. Сьогодні через „Дію“ ми отримали понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно», — йдеться у повідомленні.

Щоб подати заявку у програмі «Дія», необхідно в розділі «Послуги» вибрати «Пошкоджене майно», вказати всю необхідну інформацію та надіслати повідомлення. На порталі «Дія» — авторизуватися, заповнити форму та надіслати повідомлення.

Крім того, послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та передавати повідомлення від імені українців та їхніх представників.

Довідка Finance.ua:

Порядок дій з фіксації збитків: В Спілці українських підприємців повідомили , як діяти, щоб зафіксувати збитки під час війни.

1) зібрати пакет документів, що підтверджують право власності на пошкоджене/зруйноване майно (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо), технічний паспорт тощо. Якщо документи, що підтверджують право власності, втрачені чи знищені, потрібно отримати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для складання акту руйнувань/ушкоджень із зазначенням їхньої причини (обстріл, ракетний удар) та отримати його копію;

3) звернутися до райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження майна. Якщо з якихось причин можливості оформити такий документ від райдержадміністрації немає — необхідно скласти акт з будь-якими особами (не менше трьох осіб), внести до нього їхні пояснення й показання;

4) провести фото- та відеофіксацію руйнувань, збирати та зберігати статті, фото та відео засобів масової інформації, якщо вони робили публікації про конкретний інцидент за цією адресою (наприклад, репортажі тощо);

5) подати заяву про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів разом із доказами руйнування/пошкодження майна та отримати витяг про внесення цієї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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