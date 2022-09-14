Українці перекваліфіковуються та змінюють професії. Топ популярних вакансій на ринку праці, який оживає — Finance.ua

Українці перекваліфіковуються та змінюють професії. Топ популярних вакансій на ринку праці, який оживає Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Українці перекваліфіковуються та змінюють професії. Топ популярних вакансій на ринку праці, який оживає

Близько третини українців зараз не мають роботи, причому серед внутрішньо переміщених осіб ця частка є майже вдвічі більшою. Сьогодні — охочих працювати більше, ніж вакансій. Це стосується навіть ринку, який не залежить від фізичних активів та на якому найбільший відсоток релокаційних компаній — IT.

Про це йдеться у звіті Центру економічної стратегії «Економіка України під час війни» за серпень 2022 року.

«Ситуація на ринку праці є дуже непростою», — стверджують аналітики Центру.

Керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березовська зазначає, що ринок праці перебуває у серйозній кризі, але за півроку після початку війни в Україні ситуація почала покращуватись.

«З початком російської збройної агресії ринок праці впав до нульової позначки і не було жодних вакансій взагалі. Усі займалися питаннями особистої безпеки та у сфері працевлаштування настало повне затишшя», — каже у коментарі для UBR.ua Березовська.

За її словами, перші вакансії почали з’являтися за 2-3 тижні після початку бойових дій.

«Вакансії у сфері ритейл. Людей необхідно було забезпечувати продуктами. Компанії набирали невелику кількість співробітників і брали лише тих кандидатів, які проживали неподалік від місця роботи, оскільки були проблеми з роботою громадського транспорту», — пояснює вона.

Незабаром почали з’являтися вакансії у критичній інфраструктурі, оборонній промисловості, логістиці, медицині та інших галузях.

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За її словами, багато громадян активно перекваліфіковуються та змінюють професії на більш затребувані. Зі свого боку роботодавцям вигідно взяти на невелику зарплату співробітника без досвіду роботи та самим його навчити, аніж наймати кваліфікованого фахівця, який вимагає високу зарплату.

Водночас Березовська зазначає, що вересень — це початок бізнес-сезону, і восени очікується покращення ситуації на ринку праці.

«Зараз більш-менш стабілізувалася економіка, роботодавці адаптувалися до нових умов існування, промацали грунт і розуміють усі ризики та потреби. Почали збільшуватися кількість вакансій та рівень запропонованих зарплат. Попереду сьогодні сфера продажів, яка за кількістю вакансій навіть перевищила довоєнні показники», — каже Березовська.

За словами експерта, до топ-7 популярних вакансій сьогодні належать:

Продавці, касири, адміністратори торговельних залів, менеджери з продажу та з роботи з клієнтами; Фахівці без досвіду роботи та студенти; Бухгалтери та фахівці у сфері фінансового обліку; IT-фахівці; Фахівці робітничих та будівельних професій; Фахівці у сфері маркетингу та PR; Фахівці у сфері транспорту та логістики.

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УБР За матеріалами:

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