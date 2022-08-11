Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від "Нафтогазу" — Finance.ua

Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від "Нафтогазу" Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від "Нафтогазу"

У «Нафтогазі» пропонують своїм клієнтам знижку за своєчасну сплату рахунку.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Так, клієнти мають змогу отримати знижку у розмірі 1% у тому випадку, якщо сплатять свій рахунок до 15-го числа. При цьому знижку можна використовувати наступного місяця.

«Як отримати знижку за своєчасну оплату? Знижка для всіх клієнтів доступна в кілька кліків. Для цього потрібно сплатити рахунок в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 серпня. Отриману знижку в розмірі 1% можна використовувати при наступному платежі», — йдеться у публікації.

У компанії також зазначили, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам із 18 до 25 числа щомісяця. Якщо у вас виникли питання щодо нарахування пільг/субсидій, слід звернутися до свого управління соціального захисту.

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Також у компанії пояснили, що за бажання можна заплатити і заздалегідь.

«Гроші залишаються на вашому особовому рахунку і будуть списані тільки за фактично спожитий газ у наступних періодах. При переплаті ви також повинні щомісяця передавати показання газового лічильника вашому облгазу», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, українців із 1 травня перевели на нового постачальника газу. Усі клієнти облгаззбутів купуватимуть блакитне паливо у «Нафтогазу» за ціною 7,96 грн за куб. Платити доведеться на новий рахунок, проте тарифи при цьому обіцяють заморозити щонайменше до кінця війни.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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